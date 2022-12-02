Обличчя російського лібералізму. Телеканал "Дождь" виженуть з Латвії: що сталося

Під час ефіру російського каналу "Дождь", який позиціонує себе як нібито "опозиційний", пролунала заява про допомогу російським військовим. Наразі медіахолдинг базується в Латвії, однак ймовірно це ненадовго.

Російський "лібералізм"

Під час ефіру 1 грудня вже колишній ведучий "Дождя" Олексій Коростельов заявив про допомогу російським військовим, які сьогодні воюють проти нашої країни, "оснащенням та елементарними зручностями".

"Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, в тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і з просто елементарними зручностями на фронті", - заявив ведучий та попросив надсилати історії на поштову скриньку медіахолдингу.

Відповідна заява викликала обурення в соціальних мережах, після чого головний редактор телеканалу Тихон Дзядко заперечив слова Коростельова та запевнив у тому, що медіахолдинг нібито не надає жодної допомоги російській армії.

Дзядко заявив про "оману глядачів" та запевнив у тому, що поштова скринька телеканалу нібито створена для збору свідчень про злочини російської армії. Коростельов, зі свого боку, нібито був звільнений після скандалу.

В Латвії почали перевірку

Як стверджує Delfi, загалом поки що було порушено дві справи:

за фактом заяв колишнього телеведучого;

за заклик надавати допомогу російській армії.

Тим часом Служба державної безпеки (СГБ) Латвії вже почала перевірку через підозру у тому, що телеканал все ж надає допомогу російським військам.

СГБ заявляє, що будь-яка підтримка злочинів Росії проти України та надання допомоги країні-окупанту є неприпустимою, а вищезгаданий прямий та непрямий збір фінансових коштів чи іншого майна з метою допомоги російським військовим - загрожує кримінальною відповідальністю.

Також Служба неодноразово попереджала про те, що представники ЗМІ, які приїхали з країни-агресора, створюють ризики, оскільки не можна виключати, що вони не мають зв'язки з російськими спецслужбами.

Згідно з даними Baltijas Balss, Національна рада з електронних ЗМІ вже оштрафувала телеканал на суму у розмірі 10 тисяч євро.

"Дождь" планують вигнати назад в Росію

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що, на його думку, телеканалу та його співробітникам не місце в його країні і їх необхідно повернути назад до Росії.

"Я вважаю, що "Дождь" повинен виїхати на роботу в Росію, а його посвідку на проживання анулювати", - написав міністр у своєму Twitter-акаунті.

Пізніше Пабрікс додав, що "мені повідомили, що процес розпочався".