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Литва схвалила довгостроковий пакет підтримки України й анонсувала нові поставки

Фото: Гітанас Науседа, президент Литви (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро. Також анонсовано нові поставки на січень та лютий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседа під час спільної пресконференції з лідером України Володимиром Зеленським.

"Ми продовжуємо підтримувати відважних українців у їхній боротьбі усіма засобами: військовими, економічними й політичними. На Раді національної оборони ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги на суму 200 млн євро", - заявив Науседа. 

За словами президента Литви, в січні його країна відправить Україн боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому - бронетранспортери М577

Зокрема Литва тренуватиме українських солдатів й зміцнюватиме співпрацю в оборонній промисловості з Україною. 

"Підписані сьогодні угоди між українською та литовською оборонною промисловістю є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці", - додав Науседа. 

Візит Зеленського до Литви 

Сьогодні, 10 січня, президент України прибув з візитом до Литви. Він планує провести переговори з президентом, прем'єр-міністром, спікером сейму Литви. Зокрема очікується зустріч з  представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Серед головних тем переговорів: 

  • безпека; 
  • інтеграції до ЄС та НАТО; 
  • співпраця в галузі РЕБ й дроні; 
  • подальша  координація європейської підтримки.

Також очікується візит президента до Латвії й Естонії. 

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