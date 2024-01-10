Литва одобрила долгосрочный пакет поддержки Украины и анонсировала новые поставки

Литва одобрила пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 млн евро. Также анонсированы новые поставки на январь и февраль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседа во время совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.
"Мы продолжаем поддерживать отважных украинцев в их борьбе всеми средствами: военными, экономическими и политическими. На Совете национальной обороны мы одобрили пакет долгосрочной военной помощи на сумму 200 млн евро", - заявил Науседа.
По словам президента Литвы, в январе его страна отправит Украине боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале - бронетранспортеры М577.
В частности Литва будет тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности с Украиной.
"Подписанные сегодня соглашения между украинской и литовской оборонной промышленностью являются еще одним примером нашего тесного военного сотрудничества", - добавил Науседа.
Сегодня, 10 января, президент Украины прибыл с визитом в Литву. Он планирует провести переговоры с президентом, премьер-министром, спикером сейма Литвы. В частности ожидается встреча с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.
Среди главных тем переговоров:
Также ожидается визит президента в Латвию и Эстонию.
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