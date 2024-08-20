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Литва розпочала будівництво бази для німецьких військ біля кордону з Росією

Литва, Вівторок 20 серпня 2024 11:19
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Литва розпочала будівництво бази для німецьких військ біля кордону з Росією Фото: церемонія початку будівництва бази (kam.lt)
Автор: Олександр Білоус

Литва розпочала будівництво військової бази, на якій після завершення будівництва до кінця 2027 року розмістяться до 4000 боєздатних німецьких військових. Це буде перше постійне розгортання німецьких військових з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Німеччина зобов'язалася розмістити війська в члені НАТО та Європейського Союзу, що межує з Росією минулого року. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв це рішення із розміщенням союзних військ у Західній Німеччині під час холодної війни для захисту Західної Європи у разі радянського нападу.

База у Литві

База в Руднінкаї, недалеко від столиці Вільнюса та всього за 20 км від союзника Росії Білорусі, вміщатиме до 4000 військовослужбовців, сховища та технічне обслуговування танків та іншого обладнання, а також стрільбища всіх розмірів. Ще близько тисячі німецьких військових та цивільних підрядників буде розміщено на інших об'єктах у Литві.

Нова військова інфраструктура включатиме 120 будівель, вертолітні майданчики, полігони, плацдарми, понад 10 км внутрішніх доріг тощо. Згідно з контрактом, ця інфраструктура буде створена та передана у користування німецькій бригаді протягом трьох років. Містечко місто займе 170 га.

Уряд Німеччини запросив у парламенту 2,93 млрд євро на замовлення 105 танків Leopard 2 A8, частково для оснащення литовської бази. Проте бюджетні чвари всередині роздробленої коаліції Німеччини ставлять під загрозу обіцянку Берліна модернізувати свою армію.

Цього року Литва збільшила витрати на оборону до 3% від валового внутрішнього продукту (ВВП), а уряд прем'єр-міністра Інгріди Шимоніті підвищив податки для підтримки потреб оборони, у тому числі й бази протягом наступних кількох років. Крім того, Литва вирішила виділяти не менше 0,25% ВВП на підтримку України.

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