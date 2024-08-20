Литва начала строительство базы для немецких войск у границы с Россией

Литва начала строительство военной базы, на которой после завершения строительства к концу 2027 года разместятся до 4000 боеспособных немецких военнослужащих. Это будет первое постоянное зарубежное развертывание немецких военных со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Германия обязалась разместить войска в члене НАТО и Европейского Союза, граничащем с Россией, в прошлом году. Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил это решение с размещением союзных войск в Западной Германии во время холодной войны для защиты Западной Европы в случае советского нападения.

База в Литве

База в Руднинкае, недалеко от столицы Вильнюса и всего в 20 км от союзника России Беларуси, будет вмещать до 4000 военнослужащих, хранилища и техническое обслуживание танков и другого оборудования, а также стрельбища всех размеров. Еще около тысячи немецких военных и гражданских подрядчиков будут размещены на других объектах в Литве.

Новая военная инфраструктура будет включать 120 зданий, вертолетные площадки, полигоны, плацдармы, более 10 км внутренних дорог и т.д. Согласно контракту, эта инфраструктура будет создана и передана в пользование немецкой бригаде в течение трех лет. Городок город займет 170 га.

Правительство Германии запросило у парламента 2,93 млрд евро на заказ 105 танков Leopard 2 A8, частично для оснащения литовской базы. Однако бюджетные распри внутри раздробленной коалиции Германии ставят под угрозу обещание Берлина модернизировать свою армию.