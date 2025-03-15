Литва розглядає можливість перегляду конституції за умови рішення щодо ядерної зброї

Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що країна повинна діяти за принципом "ніби завтра буде війна", готуючись до можливих загроз.

Хоча на даний момент Литві не загрожує пряме військове втручання, Шакалієне підкреслила, що необхідно діяти завчасно, аби бути готовими до будь-якого розвитку подій.

"Якщо війна розпочнеться, не буде часу на реорганізацію чи зміну процедур", - зазначила вона.

Міністр вважає, що вся Литва повинна бути готова до оборони, а не лише система національної оборони.

Для цього в рамках національної оборони буде створена спеціальна група швидкого реагування, яка займатиметься оптимізацією норм і процедур, щоб забезпечити максимальну ефективність в умовах кризи.

Окрім того, відбудеться перегляд функцій та підрозділів, аби посилити здатність Литви до оборони.

Питання ядерної зброї

З точки зору міжнародної підтримки, Шакалієне заявила, що Литва готова співпрацювати з НАТО у разі загрози війни, але зазначила, що конкретних пропозицій від союзників наразі немає. Водночас вона висловила переконання, що Литва повинна бути готова до будь-яких обставин.

Окремо політик підняла питання ядерної зброї, вказавши, що якщо союзники запропонують реалістичні плани її розміщення в Литві, буде необхідно оцінити можливості внесення змін до Конституції.

Стаття 137 Конституції Литви забороняє розміщення зброї масового знищення на території країни.

У контексті регіональної безпеки, Шакалієне також пообіцяла, що найближчим часом Литва ухвалить рішення щодо виходу з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Міністр підкреслила, що цей крок стане частиною ширшого регіонального рішення, яке допоможе посилити обороноздатність Балтійського регіону.