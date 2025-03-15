Литва рассматривает возможность пересмотра конституции при условии решения по ядерному оружию

Литва готова рассмотреть возможность изменений в Конституцию, если союзники примут решение о размещении ядерного оружия на ее территории. Министр национальной обороны Довиле Шакалиене отметила, что это может потребовать корректировки законодательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что страна должна действовать по принципу "будто завтра будет война", готовясь к возможным угрозам.
Хотя на данный момент Литве не угрожает прямое военное вмешательство, Шакалиене подчеркнула, что необходимо действовать заблаговременно, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.
"Если война начнется, не будет времени на реорганизацию или изменение процедур", - отметила она.
Министр считает, что вся Литва должна быть готова к обороне, а не только система национальной обороны.
Для этого в рамках национальной обороны будет создана специальная группа быстрого реагирования, которая будет заниматься оптимизацией норм и процедур, чтобы обеспечить максимальную эффективность в условиях кризиса.
Кроме того, состоится пересмотр функций и подразделений, чтобы усилить способность Литвы к обороне.
С точки зрения международной поддержки, Шакалиене заявила, что Литва готова сотрудничать с НАТО в случае угрозы войны, но отметила, что конкретных предложений от союзников пока нет. В то же время она выразила убеждение, что Литва должна быть готова к любым обстоятельствам.
Отдельно политик подняла вопрос ядерного оружия, указав, что если союзники предложат реалистичные планы его размещения в Литве, будет необходимо оценить возможности внесения изменений в Конституцию.
Статья 137 Конституции Литвы запрещает размещение оружия массового уничтожения на территории страны.
В контексте региональной безопасности, Шакалиене также пообещала, что в ближайшее время Литва примет решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Министр подчеркнула, что этот шаг станет частью более широкого регионального решения, которое поможет усилить обороноспособность Балтийского региона.
Напомним, ранее мы сообщали, что Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить "ядерку" Соединенных Штатов Америки в Европе.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что денуклеаризация может стать важной инициативой для безопасности планеты, а Китай и Россия могли бы также присоединиться к этому процессу.
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