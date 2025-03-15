Литва рассматривает возможность пересмотра конституции при условии решения по ядерному оружию

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что страна должна действовать по принципу "будто завтра будет война", готовясь к возможным угрозам.

Хотя на данный момент Литве не угрожает прямое военное вмешательство, Шакалиене подчеркнула, что необходимо действовать заблаговременно, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

"Если война начнется, не будет времени на реорганизацию или изменение процедур", - отметила она.

Министр считает, что вся Литва должна быть готова к обороне, а не только система национальной обороны.

Для этого в рамках национальной обороны будет создана специальная группа быстрого реагирования, которая будет заниматься оптимизацией норм и процедур, чтобы обеспечить максимальную эффективность в условиях кризиса.

Кроме того, состоится пересмотр функций и подразделений, чтобы усилить способность Литвы к обороне.

Вопрос ядерного оружия

С точки зрения международной поддержки, Шакалиене заявила, что Литва готова сотрудничать с НАТО в случае угрозы войны, но отметила, что конкретных предложений от союзников пока нет. В то же время она выразила убеждение, что Литва должна быть готова к любым обстоятельствам.

Отдельно политик подняла вопрос ядерного оружия, указав, что если союзники предложат реалистичные планы его размещения в Литве, будет необходимо оценить возможности внесения изменений в Конституцию.

Статья 137 Конституции Литвы запрещает размещение оружия массового уничтожения на территории страны.

В контексте региональной безопасности, Шакалиене также пообещала, что в ближайшее время Литва примет решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Министр подчеркнула, что этот шаг станет частью более широкого регионального решения, которое поможет усилить обороноспособность Балтийского региона.