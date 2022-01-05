Литва решила не продлевать ЧП на границе с Беларусью
Фото: литовская граница (facebook.com LRVRM1)
Правительство Литвы в среду, 5 декабря, приняло решение не продолжать чрезвычайное положение вдоль границы страны с Беларусью. Также режима ЧП не будет в лагерях, где находятся мигранты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"В настоящее время правительство не будет предлагать продлить чрезвычайное положение после 15 января, но, возможно, нам придется рассмотреть это в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", - заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Напомним, Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью 9 ноября во время последнего обострения искусственного миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
Кроме того, в середине декабря Литва продлила ЧП на границе с Беларусью до 24 января.