Литва решила не продлевать ЧП на границе с Беларусью

Правительство Литвы в среду, 5 декабря, приняло решение не продолжать чрезвычайное положение вдоль границы страны с Беларусью. Также режима ЧП не будет в лагерях, где находятся мигранты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В настоящее время правительство не будет предлагать продлить чрезвычайное положение после 15 января, но, возможно, нам придется рассмотреть это в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", - заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.