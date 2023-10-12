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Литва реалізує три проекти для відновлення України: подробиці

Четвер 12 жовтня 2023 15:25
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Литва реалізує три проекти для відновлення України: подробиці Фото: Ілюстративне фото (pixabay)
Автор: Дмитро Браславський

Литва готується реалізувати три нові проєкти з реконструкції та відновлення України. На це країна виділить майже 1 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання LRT.

Зазначається, що їхню реалізацію вчора, 12 жовтня, схвалив литовський Кабмін

"Проєкти, які реалізує Литва, дуже прихильно оцінює сама Литва, Україна і партнери, тому що ми дійсно робимо справи на місцях, вони рухаються, є успіх, вони відкриваються, діти ходять до дитячого садочка або будуть ходити до школи, тому всі ці роботи дійсно дуже відчутні", - виступила на нараді канцлерка уряду Гедре Бальчітіте.

Про які проекти йде мова

Видання пише, що буде реалізовано:

  • трирічний проект "Цифровий 3D-інструмент територіального планування для органів самоврядування України", вартість якого становить 426 тисяч євро,
  • проєкт "Обладнання будівлі дитячого садка в Бородянці та благоустрій зовнішньої інфраструктури", вартістю півмільйона євро, його буде реалізовано за п'ять місяців,
  • триває підготовка до ремонту школи в Снігурівці, який розпочнеться за шість місяців і обійдеться в 68 тисяч євро.

За словами канцлера, зараз готується довгострокова концепція, яка допоможе "більше не обтяжувати уряд кожним конкретним проектом". Водночас пріоритет буде віддано тим проєктам, у яких Литва може зробити найефективніший внесок.

Литва вже побудувала в Бородянці мобільне містечко для 36 родин вартістю 940 тисяч євро, за 4,9 млн євро відновила дитячий садок в Ірпені, на 7,9 млн євро провела реконструкцію Бородянського ліцею та реалізувала інші проєкти.

Допомога від Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс нещодавно сказав, що Європейський союз наближається до "критичного моменту" після того, як політичні зрушення у США та Словаччині поставили під загрозу підтримку України з боку ЄС та НАТО в умовах російського вторгнення.

Також Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.

Наприкінці вересня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим та анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

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