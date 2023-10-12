Литва реализует три проекта для восстановления Украины: подробности

Литва готовится реализовать три новых проекта по реконструкции и восстановлению Украины. На это страна выделит почти 1 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание LRT .

Отмечается, что их реализацию вчера, 12 октября, одобрил литовский Кабмин

"Проекты, которые реализует Литва, очень благосклонно оценивает сама Литва, Украина и партнеры, потому что мы действительно делаем дела на местах, они движутся, есть успех, они открываются, дети ходят в детский сад или будут ходить в школу, поэтому все эти работы действительно очень ощутимы", - выступила на совещании канцлер правительства Гедре Бальчитите.

О каких проектах идет речь

Издание пишет, что будет реализовано:

трехлетний проект "Цифровой 3D-инструмент территориального планирования для органов самоуправления Украины", стоимость которого составляет 426 тысяч евро,

проект "Оборудование здания детского сада в Бородянке и благоустройство внешней инфраструктуры", стоимостью полмиллиона евро, он будет реализован за пять месяцев,

продолжается подготовка к ремонту школы в Снигиревке, который начнется через шесть месяцев и обойдется в 68 тысяч евро.

По словам канцлера, сейчас готовится долгосрочная концепция, которая поможет "больше не обременять правительство каждым конкретным проектом". При этом приоритет будет отдан тем проектам, в которых Литва может сделать наиболее эффективный вклад.

Литва уже построила в Бородянке мобильный городок для 36 семей стоимостью 940 тысяч евро, за 4,9 млн евро восстановила детский сад в Ирпене, на 7,9 млн евро провела реконструкцию Бородянского лицея и реализовала другие проекты.

Помощь от Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис недавно сказал, что Европейский союз приближается к "критическому моменту" после того, как политические сдвиги в США и Словакии поставили под угрозу поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО в условиях российского вторжения.

Также Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

В конце сентября министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым и анонсировал новый пакетвоенной помощи Украине.