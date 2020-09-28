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Литва дозволила в'їзд понад 300 білорусам

Вільнюс, Понеділок 28 вересня 2020 12:53
Литва дозволила в'їзд понад 300 білорусам
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Литва з гуманітарних міркувань дозволила в'їзд понад 300 громадянам Білорусі. При цьому на сьогодні до країни в'їхала 81 людина з відповідними дозволами.

Про це повідомляє delfi.lt.

За даними Міністерства внутрішніх справ Литви, до країни з особливих гуманітарних причин дозволено в'їзд 326 людям. З цим формулюванням в'їхала 81 людина, ще 26 людей попросили притулок.

Нагадаємо, минулого тижня країни Балтії розширили санкції проти Білорусі. Зокрема, Естонія опублікувала додатковий список з 98 білоруських чиновників, яким заборонено в'їзд до країни. А Латвія розширила санкційний список до 101 людини.

Вчора в Білорусі відбулися масові акції протесту, супротивники режиму чинного президента Олександра Лукашенка проводили "народну інавгурацію" Світлани Тіхановської. За даними Міністерства внутрішніх справ, по всій країні були затримані сотні людей. Деякі акції були розігнані з застосуванням світлошумових гранат і сльозогінного газу. Крім того, мітинги у столиці знову супроводжувалися відключенням мобільного інтернету.

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