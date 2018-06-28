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Литва ратифицировала договор о присоединении к ОЭСР

НовостиПолитика    28.06.2018 - 17:02
Фото: сейм Литвы (flickr.com/Lietuvos Respublikos Seimas)
Фото: сейм Литвы (flickr.com/Lietuvos Respublikos Seimas)

Вместе с Литвой в ОЭСР принята и Колумбия

Сейм Литвы принял решение, согласно которому Литва может присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом пишет Delfi.

За ратификацию договора о вступлении в ОЭСР в четверг проголосовали 111 членов сейма, воздержался один парламентарий.

После ратификации договор о вступлении должно депонировать (сохранять международный договор) правительство Франции. Вместе с Литвой в ОЭСР принята и Колумбия.

Напомним, 15 июня министр Кабинета министров Александр Саенко рассказал о приоритетах сотрудничества Украины с ОЭСР.

В рамках меморандума стороны сосредотачиваются на совместной разработке политик в ряде важных отраслей, в частности: борьба с коррупцией; госуправление; регулирование определенных отраслей экономики; конкуренция и другие вопросы, инвестирование, конкурентоспособность, в том числе в отраслях сельского хозяйства и зеленой экономики; управление госпредприятиями; мобилизация отечественных ресурсов, в том числе сбор налогов и решения вопросов, связанных с системой налогового администрирования; многоотраслевое развитие; сбор, обработка и распространение статистических данных.

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Теги публикации: Литва, ОЭСР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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