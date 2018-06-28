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Литва ратифікувала договір про приєднання до ОЕСР

НовиниПолітика    28.06.2018 - 17:02
Фото: сейм Литви (flickr.com/Lietuvos Respublikos Seimas)
Фото: сейм Литви (flickr.com/Lietuvos Respublikos Seimas)

Разом з Литвою в ОЕСР прийнята і Колумбія

Сейм Литви ухвалив рішення, згідно з яким Литва може приєднатися до Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Про це пише Delfi.

За ратифікацію договору про вступ до ОЕСР в четвер проголосували 111 членів сейму, утримався один парламентарій.

Після ратифікації договір про вступ має депонувати (зберігати міжнародний договір) уряд Франції. Разом з Литвою в ОЕСР прийнята і Колумбія.

Нагадаємо, 15 червня міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко розповів про пріоритети співпраці України з ОЕСР.

У рамках меморандуму сторони зосереджуються на спільній розробці політик у низці важливих галузей, зокрема: боротьба з корупцією; держуправління і врядування; регулювання певних галузей економіки; конкуренція та інші питання, інвестування, конкурентоспроможність, в тому числі в галузях сільського господарства і зеленої економіки;  управління держпідприємствами; мобілізація вітчизняних ресурсів, у тому числі збір податків та вирішення питань, пов'язаних із системою податкового адміністрування; багатогалузевий розвиток; збір, обробка і поширення статистичних даних.

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Теги публікації: Литва, ОЭСР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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