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Литва расширила полномочия военных на границе: что разрешили

Автор: Мария Кучерявец

В Литве военнослужащие получили расширенные полномочия по действиям на границе на фоне потока нелегалов из Беларуси. Соответствующее постановление президента Гитанаса Науседы утвердил литовский Сейм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Сейма.

В частности, литовские военные, привлеченные к патрулированию границы, теперь имеют право:

  • давать указания физическим и юридическим лицам,
  • преследовать и задерживать лиц, которые не выполняют эти указания,
  • задерживать подозреваемых в совершении преступления,
  • останавливать, проверять и осматривать транспортные средства и грузы, лиц, багаж, используя специальные средства.

Однако о каких именно специальных средствах идет речь в постановлении президента Литвы не уточняется.

Напомним, в течение нескольких последних месяцев из Беларуси в Литву проникли более 4000 нелегальных мигрантов из Азии и Африки.

Отметим, на фоне кризиса с мигрантами из Беларуси Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны ЕС увеличить поддержку Вильнюса.

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