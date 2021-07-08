Литва просит помощи у Турции из-за наплыва мигрантов

Из-за стремительного наплыва мигрантов, министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис обратился к главе МИД Турции. В частности, он попросил помощи в идентификации лиц, прибывающих из Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Большая часть людей (прибывающих в Литву из Беларуси - ред.) прибывает туда из Турции турецкими авиалиниями. Мы считаем, что Турция знает их личности",- заявил он.
По словам главы МИД Литвы, сотрудничество с Турцией поможет быстро определить и установить лиц и потребовать, чтобы они были приняты государствами, из которых они приехали.
Он добавил, что в среду вызвал главу посольства Беларуси, чтобы обратиться в Минск с требованием прекратить поток нелегальных мигрантов через границу.
Отметим, Польша заявила о намерении помочь Литве в миграционном кризисе, возникшего на границе с Беларусью.
Напомним, что Литва планирует построить стену на границе с Беларусью, чтобы сдержать мигрантов.
Кроме этого, Финляндия направит дополнительную помощь в Литву и Латвию для усиления контроля на границе с Беларусью.