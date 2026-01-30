Литва просить МКС розслідувати удари Росії по українській енергетиці як геноцид

Литва просить Міжнародний кримінальний суд (МКС) розслідувати атаки росіян по українській енергетичній інфраструктурі як акти геноциду.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Литви.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що звернувся до прокурорів з МКС із проханням видати нові ордери на арешт проти Росії. Причини - масовані атаки російських окупантів на критичні та цивільні об’єкти в Україні.
За словами Будріса, систематичні теракти РФ мають на меті залишити українське населення без електрики, води та опалення посеред зими. Такі злочини неможливо кваліфікувати інакше, ніж спробу фізично знищити український народ, тобто це можна прирівняти до актів геноциду.
В листі до МКС Будріс просить видати нові ордери на арешт росіян, які несуть відповідальність за масовані атаки на українські енергетичні об'єкти. Також він просить розширити вже чинні ордери на арешт, доповнивши їх звинуваченнями у нових міжнародних злочинах, в тому числі у геноциді.
Нагадаємо, що ще у березні 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації українських дітей до Росії.
Тоді ж було оформлено ордери на арешт ще п'яти осіб, підозрюваних в інших злочинах на території України. Документи діють у 123 країнах, які ратифікували Римський статут - будь-яка з них зобов'язана затримати Путіна.
Також у МКС заявили, що міжнародне розслідування злочинів, скоєних під час вторгнення РФ в Україну, не може бути зупинене жодними політичними обставинами. Тобто навіть переговори та мирна угода не припинять переслідування Путіна та його кліки.
В Росії образилися, та заочно винесли "вироки" суддям та прокурору Міжнародного кримінального суду, які видали ордери на арешт Путіна та низки інших високопосадових російських воєнних злочинців. Щоправда, це абсолютно нічого не означає за межами РФ.