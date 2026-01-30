Литва просить МКС розслідувати удари Росії по українській енергетиці як геноцид

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що звернувся до прокурорів з МКС із проханням видати нові ордери на арешт проти Росії. Причини - масовані атаки російських окупантів на критичні та цивільні об’єкти в Україні.

За словами Будріса, систематичні теракти РФ мають на меті залишити українське населення без електрики, води та опалення посеред зими. Такі злочини неможливо кваліфікувати інакше, ніж спробу фізично знищити український народ, тобто це можна прирівняти до актів геноциду.

В листі до МКС Будріс просить видати нові ордери на арешт росіян, які несуть відповідальність за масовані атаки на українські енергетичні об'єкти. Також він просить розширити вже чинні ордери на арешт, доповнивши їх звинуваченнями у нових міжнародних злочинах, в тому числі у геноциді.