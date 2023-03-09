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Литва не пропустила судно під прапором РФ та літак із підсанкційним росіянином

Фото: міністр комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

До Литви не пропустили судно під прапором РФ, а також літак, на борту якого знаходився громадянин Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра комунікацій та транспорту Литви Марюса Скуодіса, яку приводить Delfi.

"Минулого тижня одна людина, яка перебуває під санкціями, намагалася прилетіти до Литви літаком", - йдеться у заяві.

Міністр додав, що на вихідних до Клайпедського порту не пустили судно, що дрейфувало під російським прапором.

Член уряду підкреслює, що росіянами вишукуються схеми обходу санкцій і вони намагаються їх обійти. Уряд схильний підтримувати запровадження національних санкцій та накладення багатотисячних штрафів за порушення міжнародних обмежень.

Таке рішення ухвалив у середу Кабмін, підтримавши законодавчу ініціативу Міністерства закордонних справ Литви. Сейму ще доведеться ухвалити рішення щодо цих законопроектів. Парламентаріїв просять розглянути законопроект терміново.

Нагадаємо, що Литва розглядає питання про повну відмову від перевезення російських та білоруських вантажів через свою територію. Але такий крок треба узгодити з ЄС.

У Литві блокуватимуть IP-адреси, за якими доступні пропагандистські канали Росії та проти яких вже запроваджені санкції ЄС.

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