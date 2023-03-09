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Литва не пропустила судно под флагом РФ и самолет с подсанкционным россиянином

Фото: министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Литву не пропустили судно под флагом РФ, а также самолет, на борту которого находился гражданин России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра коммуникаций и транспорта Литвы Марюса Скуодиса, которое приводит Delfi.

"На прошлой неделе один человек, находящийся под санкциями, пытался прилететь в Литву самолетом", - говорится в заявлении.

Министр добавил, что на выходных в Клайпедский порт не пустили дрейфующее под российским флагом судно.

Член правительства подчеркивает, что россиянами изыскиваются схемы обхода санкций и пытаются их обойти. Правительство склонно поддерживать введение национальных санкций и наложение многотысячных штрафов за нарушение международных ограничений.

Такое решение принял в среду Кабмин, поддержав законодательную инициативу Министерства иностранных дел Литвы. Сейма еще придется принять решение по этим законопроектам. Парламентариев просят рассмотреть законопроект срочно.

Напомним, что Литва рассматривает вопрос о полном отказе от перевозки российских и белорусских грузов через свою территорию. Но такой шаг следует согласовать с ЕС.

В Литве будут блокировать IP-адреса, по которым доступны пропагандистские каналы России и против которых уже введены санкции ЕС.

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