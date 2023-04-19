Литва пропонує побудувати з Латвією спільний військовий полігон для посилення НАТО

"Латвія будує полігон зовсім недалеко від кордону з Литвою і ми пропонуємо подумати, чи можливо його спільне будівництво, щоб у нас був великий тренувальний простір. По суті це підніме нас зовсім на інший рівень", - йдеться у заяві.

Касчюнас сказав, що латвійці планують обладнати біля кордону з Литвою полігон, але поки що неясно, наскільки він буде великим.

"Йдеться про найбільший полігон в регіоні, тому можна говорити про спільний проект, який загалом буде дуже великим", - сказав голова комітету.

Він наголосив, що дефіцит полігонів на Заході величезний. Якщо разом із Латвією буде створено спільний полігон, союзники з НАТО самі були б зацікавлені у тому, щоб приїхати на тренування.

Серед іншого, готуючись до прийому німецької бригади, Литва минулого року почала облаштовувати новий військовий полігон у Руднінкаї. Сейм визнав військовий полігон Руднінкай, який займає площу близько 17 тисяч гектарів, особливо важливим об'єктом.