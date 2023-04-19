RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва предлагает построить совместный с Латвией военный полигон для усиления НАТО

Фото: Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Литвы Лауринас Касчюнас (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Комитет национальной безопасности и обороны Сейма Литвы просит Министерство национальной обороны оценить возможность создания совместного с Латвией военного полигона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Литвы Лауринаса Касчюнаса, которое приводит Verslo žinios.

"Латвия строит полигон совсем недалеко от границы с Литвой и мы предлагаем подумать, возможна ли его совместная стройка, чтобы у нас было большое тренировочное пространство. По сути это поднимет нас совсем на другой уровень", - говорится в заявлении.

Касчюнас сказал, что латвийцы планируют оборудовать у границы с Литвой полигон, но пока неясно, насколько он будет велик.

"Речь идет о крупнейшем полигоне в регионе, поэтому можно говорить о совместном проекте, который в целом будет очень большим", - сказал глава комитета.

Он отметил, что дефицит полигонов на Западе огромен. Если вместе с Латвией будет создан общий полигон, союзники из НАТО сами были бы заинтересованы в том, чтобы приехать на тренировки.

Среди прочего, готовясь к приему немецкой бригады, Литва в прошлом году начала обустраивать новый военный полигон в Руднинкае. Сейм признал военный полигон Руднинкай, занимающий площадь около 17 тысяч гектаров, особенно важным объектом.

Министр обороны Литвы Арвидас заявлял, что НАТО должна быть готова к тому, что Россия предпримет попытку вторжения в страны Балтии.

Президент Латвии Эгилс Левитс заявлял, что весь мир должен поддерживать Украину сейчас, чтобы после ее победы в войне с РФ можно было создать новую архитектуру безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЛатвияЛитва