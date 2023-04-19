Литва предлагает построить совместный с Латвией военный полигон для усиления НАТО

"Латвия строит полигон совсем недалеко от границы с Литвой и мы предлагаем подумать, возможна ли его совместная стройка, чтобы у нас было большое тренировочное пространство. По сути это поднимет нас совсем на другой уровень", - говорится в заявлении.

Касчюнас сказал, что латвийцы планируют оборудовать у границы с Литвой полигон, но пока неясно, насколько он будет велик.

"Речь идет о крупнейшем полигоне в регионе, поэтому можно говорить о совместном проекте, который в целом будет очень большим", - сказал глава комитета.

Он отметил, что дефицит полигонов на Западе огромен. Если вместе с Латвией будет создан общий полигон, союзники из НАТО сами были бы заинтересованы в том, чтобы приехать на тренировки.

Среди прочего, готовясь к приему немецкой бригады, Литва в прошлом году начала обустраивать новый военный полигон в Руднинкае. Сейм признал военный полигон Руднинкай, занимающий площадь около 17 тысяч гектаров, особенно важным объектом.