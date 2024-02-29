Литва пропонує Євросоюзу на законодавчому рівні закріпити відмову від російського газу

Міністри енергетики країн ЄС обговорюватимуть цю пропозицію наступного тижня.

Імпорт газу в Європу з Росії різко впав після вторгнення РФ в Україну 2022 року, і Європейська комісія запропонувала Європі припинити залежність від російського викопного палива до 2027 року.

Але країни ЄС досі уникали застосування санкцій до імпорту російського газу або скрапленого природного газу, від якого все ще сильно залежать такі країни, як Австрія та Угорщина.

Пропозиція Литви

У документі, підготовленому Литвою, з яким ознайомилося агентство Reuters, Європейській комісії запропоновано закон, який встановлює, що 2027 рік стане жорстким терміном для країн щодо поетапної відмови від російського газу і СПГ.

Ідея полягала б у тому, щоб дати національним урядам більш тверді правові підстави для скорочення російського імпорту (наприклад, через розірвання довгострокових контрактів на поставку російського газу), уникаючи при цьому застосування санкцій.

"Таке законодавство має дати державам-членам можливість вживати необхідних заходів на національному рівні для дотримання такого терміну", - йдеться в документі.

Поставки СПГ

ЄС також перебуває в процесі затвердження правил газового ринку, які дадуть змогу країнам блокувати російський імпорт, не дозволяючи російським компаніям бронювати потужності у своїй інфраструктурі газу і СПГ.

Але деякі країни ЄС заявили, що неясно, чи зможуть вони використовувати цей варіант, що може мати хвильові наслідки за межами кордонів країни-імпортера.

Наприклад, Бельгія та Іспанія імпортують російський СПГ, а потім відправляють паливо покупцям в інших країнах. Видання пише, що трубопровідний імпорт газу з Росії різко впав з початку війни в Україні, а імпорт СПГ - ні.

Російський газ у Європі

Хоча ЄС поступово знизив свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, він, як і раніше, отримує газ з Росії. Частина країн Євросоюзу продовжує імпортувати російський газ, попри війну проти України. Зокрема, цим займається Угорщина.

Нещодавно повідомлялось, що Іспанія збільшила імпорт російського газу минулого року на 35%. Більша частина надходить до країни морем.

Також газ із Росії продовжує надходити до Чехії. У січні імпорт російського газу становив близько 62% від загального обсягу.