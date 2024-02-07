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Чехія збільшила імпорт російського газу до більш ніж 60%, - ЗМІ

Чехія, Середа 07 лютого 2024 17:06
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Чехія збільшила імпорт російського газу до більш ніж 60%, - ЗМІ Архівне фото: Чехія збільшила імпорт російського газу до більш ніж 60% (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Газ із Росії продовжує надходити до Чехії. У січні імпорт російського газу становив близько 62% від загального обсягу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.

"Якщо протягом більшої частини минулого року Чехії вдавалося радикально скоротити імпорт газу з Росії порівняно з 2022 роком, коли за перші десять місяців частка загального імпорту становила лише 2%, то з листопада статистика стрімко змінюється", - йдеться в матеріалі.

Уже на початку грудня стало відомо, що імпорт російського газу до Чехії через станцію Ланжхот зі Словаччини, яка є єдиним прикордонним пунктом, через який російський газ може надходити до Чехії, відновився.

Тепер це підтверджують дані Чеського статистичного управління, яке опублікувало у вівторок статистику зовнішньої торгівлі за грудень.

Дані за січень цього року показують, що тенденція імпорту газу з Росії не лише зберігається, а навіть посилюється, коли частка загального імпорту сягнула майже 62%.

З чим це може бути пов'язано

Джерело видання в газовій галузі повідомило, що є версія, що одне або два підприємства запасали газ у резервуарах в Україні на зиму, а тепер імпортують його в Чехію.

Економіст UniCredit Bank Їржі Пур сказав, що неможливо, щоб статистика була спотворена транзитом або перепродажем російського газу в інші країни.

"Тому що переважна більшість імпортованого газу потрапляє до Чехії: загальний відтік газу з Чехії за кордон становив лише 9,8% від загального припливу в листопаді, 4,8% у грудні та 5,5% у грудні", - пояснив Пур.

Російський газ у Європі

Хоча ЄС поступово знизив свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, він, як і раніше, отримує газ з Росії. Частина країн Євросоюзу продовжує імпортувати російський газ, попри війну проти України. Зокрема, цим займається Угорщина.

Нещодавно повідомлялось, що Іспанія збільшила імпорт російського газу минулого року на 35%. Більша частина надходить до країни морем.

Але постачання все ж таки зменшуються. За інформацією Reuters, постачання "Газпрому" до Європи у 2023 році скоротилося більш ніж у два рази.

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