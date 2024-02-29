Литва предлагает Евросоюзу на законодательном уровне закрепить отказ от российского газа

Министры энергетики стран ЕС будут обсуждать это предложение на следующей неделе.

Импорт газа в Европу из России резко упал после вторжения РФ в Украину в 2022 году, и Европейская комиссия предложила Европе прекратить зависимость от российского ископаемого топлива к 2027 году.

Но страны ЕС до сих пор избегали применения санкций к импорту российского газа или сжиженного природного газа, от которого все еще сильно зависят такие страны, как Австрия и Венгрия.

Предложение Литвы

В документе, подготовленном Литвой, с которым ознакомилось агентство Reuters, Европейской комиссии предложен закон, устанавливающий, что 2027 год станет жестким сроком для стран по поэтапному отказу от российского газа и СПГ.

Идея заключалась бы в том, чтобы дать национальным правительствам более твердые правовые основания для сокращения российского импорта (например, через расторжение долгосрочных контрактов на поставку российского газа), избегая при этом применения санкций.

"Такое законодательство должно дать государствам-членам возможность принимать необходимые меры на национальном уровне для соблюдения такого срока", - говорится в документе.

Поставки СПГ

ЕС также находится в процессе утверждения правил газового рынка, которые позволят странам блокировать российский импорт, не позволяя российским компаниям бронировать мощности в своей инфраструктуре газа и СПГ.

Но некоторые страны ЕС заявили, что неясно, смогут ли они использовать этот вариант, что может иметь волновые последствия за пределами границ страны-импортера.

Например, Бельгия и Испания импортируют российский СПГ, а затем отправляют топливо покупателям в других странах. Издание пишет, что трубопроводный импорт газа из России резко упал с начала войны в Украине, а импорт СПГ - нет.

Российский газ в Европе

Хотя ЕС постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, он по-прежнему получает газ из России. Часть стран Евросоюза продолжает импортировать российский газ, несмотря на войну против Украины. В частности, этим занимается Венгрия.

Недавно сообщалось, что Испания увеличила импорт российского газа в прошлом году на 35%. Большая часть поступает в страну по морю.

Также газ из России продолжает поступать в Чехию. В январе импорт российского газа составил около 62% общего объема.