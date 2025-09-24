UA

Литва продовжила тимчасовий захист для українців до 2027 року: що зміниться для біженців

Термін тимчасового захисту для українців у Литві продовжили до 2027 (фото: Getty images)
Автор: Василина Копитко

Литва продовжила дію тимчасового захисту для українців, які втекли від війни, ще на рік - до 4 березня 2027 року. Раніше захист був чинним до березня 2026 року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на LRT.

Термін дії тимчасового захисту

Уряд Литви продовжив тимчасовий захист для українців ще на рік - до 4 березня 2027 року. 

"ЄС продовжив термін дії тимчасового захисту до 2027 року, і Литва синхронізує своє рішення з європейським", - повідомив виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Рімантас Шаджюс.

Права українців у Литві та ЄС

Зараз у Литві тимчасовий захист отримали 47,6 тисячі українців. Цей статус надає українцям права на:

  • проживання та працевлаштування;
  • соціальну підтримку;
  • медичну допомогу;
  • навчання дітей.

За даними Департаменту міграції, щодня подають 30-40 нових заяв на отримання тимчасової посвідки на проживання. Наразі посвідки дійсні до березня наступного року; після нової постанови - ще на рік.

Переваги для українців:

  • менше адміністративного навантаження на біженців та співробітників міграційного департаменту;
  • звільнення від обов’язку володіти литовською мовою для працівників та військових біженців.

Допомога неповнолітнім, постраждалим від війни

Литва надаватиме медичну реабілітацію та психіатричну допомогу дітям, примусово вивезеним до Росії і поверненим в Україну.

  • щороку планується приймати до 150 неповнолітніх з супроводжуючими особами;
  • витрати на послуги оцінюють у 400 тис. євро на рік;
  • у 2025 році планується прийом до 30 дітей із супроводжуючими особами за рахунок позикових коштів, надалі - за кошти ЄС або інші джерела.

Читайте також про те, що Рада Європейського Союзу 16 вересня схвалила рекомендації для країн-членів щодо повернення, реінтеграції та зміни офіційного статусу тимчасового захисту для українців. В МЗС пояснили, що це означає для наших громадян за кордоном.

Раніше ми писали про те, що польський Сейм ухвалив закон, який регулює виплати українцям у Польщі та продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року.

