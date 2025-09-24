Литва продовжила тимчасовий захист для українців до 2027 року: що зміниться для біженців

Термін дії тимчасового захисту

Уряд Литви продовжив тимчасовий захист для українців ще на рік - до 4 березня 2027 року.

"ЄС продовжив термін дії тимчасового захисту до 2027 року, і Литва синхронізує своє рішення з європейським", - повідомив виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Рімантас Шаджюс.

Права українців у Литві та ЄС

Зараз у Литві тимчасовий захист отримали 47,6 тисячі українців. Цей статус надає українцям права на:

проживання та працевлаштування;

соціальну підтримку;

медичну допомогу;

навчання дітей.

За даними Департаменту міграції, щодня подають 30-40 нових заяв на отримання тимчасової посвідки на проживання. Наразі посвідки дійсні до березня наступного року; після нової постанови - ще на рік.

Переваги для українців:

менше адміністративного навантаження на біженців та співробітників міграційного департаменту;

звільнення від обов’язку володіти литовською мовою для працівників та військових біженців.

Допомога неповнолітнім, постраждалим від війни

Литва надаватиме медичну реабілітацію та психіатричну допомогу дітям, примусово вивезеним до Росії і поверненим в Україну.