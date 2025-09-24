Литва продовжила тимчасовий захист для українців до 2027 року: що зміниться для біженців

Литва продовжила дію тимчасового захисту для українців, які втекли від війни, ще на рік - до 4 березня 2027 року. Раніше захист був чинним до березня 2026 року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на LRT.
Уряд Литви продовжив тимчасовий захист для українців ще на рік - до 4 березня 2027 року.
"ЄС продовжив термін дії тимчасового захисту до 2027 року, і Литва синхронізує своє рішення з європейським", - повідомив виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Рімантас Шаджюс.
Зараз у Литві тимчасовий захист отримали 47,6 тисячі українців. Цей статус надає українцям права на:
За даними Департаменту міграції, щодня подають 30-40 нових заяв на отримання тимчасової посвідки на проживання. Наразі посвідки дійсні до березня наступного року; після нової постанови - ще на рік.
Переваги для українців:
Литва надаватиме медичну реабілітацію та психіатричну допомогу дітям, примусово вивезеним до Росії і поверненим в Україну.
Раніше ми писали про те, що польський Сейм ухвалив закон, який регулює виплати українцям у Польщі та продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року.