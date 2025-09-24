Литва продлила временную защиту для украинцев до 2027 года: что изменится для беженцев

Литва продлила действие временной защиты для украинцев, бежавших от войны, еще на год - до 4 марта 2027 года. Ранее защита действовала до марта 2026 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Правительство Литвы продлило временную защиту для украинцев еще на год - до 4 марта 2027 года.
"ЕС продлил срок действия временной защиты до 2027 года, и Литва синхронизирует свое решение с европейским", - сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Римантас Шаджюс.
Сейчас в Литве временную защиту получили 47,6 тысячи украинцев. Этот статус предоставляет украинцам права на:
По данным Департамента миграции, ежедневно подают 30-40 новых заявлений на получение временного вида на жительство. Сейчас удостоверения действительны до марта следующего года; после нового постановления - еще на год.
Преимущества для украинцев:
Литва будет предоставлять медицинскую реабилитацию и психиатрическую помощь детям, принудительно вывезенным в Россию и возвращенным в Украину.
Ранее мы писали о том, что польский Сейм принял закон, который регулирует выплаты украинцам в Польше и продлевает их легальный статус до марта 2026 года.