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Литва продовжила тимчасовий захист українських біженців ще на рік

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для українських військових біженців ще на один рік. Тепер посвідки на проживання, які діяли до 4 березня 2025 року, будуть продовжені до 4 березня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Це рішення спрямоване на зниження адміністративного навантаження на громадян і співробітників Департаменту міграції, а також на спрощення процесу заміни посвідок на проживання після закінчення поточного терміну тимчасового захисту, зазначається в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з проектом постанови, Департамент міграції щодня отримує близько 30-40 нових заяв на отримання дозволу на тимчасове проживання в Литві.

Станом на кінець липня, тимчасовий захист отримали близько 44 тисяч осіб.

Тимчасовий захист для українців

Механізм тимчасового захисту було запроваджено на рівні ЄС 4 березня 2022 року, невдовзі після початку російського вторгнення в Україну. Він надає переміщеним особам колективний захист, включно з правом на проживання, роботу, житло, медичну допомогу та освіту для дітей.

За даними ООН, до середини березня 2024 року кількість українських біженців у всьому світі досягла 6,486 мільйона осіб, з яких 5,983 мільйона перебувають у Європі.

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