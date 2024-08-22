Литва продовжила тимчасовий захист українських біженців ще на рік

Уряд Литви ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для українських військових біженців ще на один рік. Тепер посвідки на проживання, які діяли до 4 березня 2025 року, будуть продовжені до 4 березня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Це рішення спрямоване на зниження адміністративного навантаження на громадян і співробітників Департаменту міграції, а також на спрощення процесу заміни посвідок на проживання після закінчення поточного терміну тимчасового захисту, зазначається в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.
Згідно з проектом постанови, Департамент міграції щодня отримує близько 30-40 нових заяв на отримання дозволу на тимчасове проживання в Литві.
Станом на кінець липня, тимчасовий захист отримали близько 44 тисяч осіб.
Механізм тимчасового захисту було запроваджено на рівні ЄС 4 березня 2022 року, невдовзі після початку російського вторгнення в Україну. Він надає переміщеним особам колективний захист, включно з правом на проживання, роботу, житло, медичну допомогу та освіту для дітей.
За даними ООН, до середини березня 2024 року кількість українських біженців у всьому світі досягла 6,486 мільйона осіб, з яких 5,983 мільйона перебувають у Європі.
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