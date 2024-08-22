Литва продлила временную защиту украинских беженцев еще на год

Это решение направлено на снижение административной нагрузки на граждан и сотрудников Департамента миграции, а также на упрощение процесса замены видов на жительство по окончании текущего срока временной защиты, отмечается в сообщении Министерства внутренних дел.

Согласно проекту постановления, Департамент миграции ежедневно получает около 30-40 новых заявлений на получение разрешения на временное проживание в Литве.

По состоянию на конец июля, временную защиту получили около 44 тысяч человек.