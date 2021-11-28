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Литва призывает НАТО пересмотреть позицию в отношении Беларуси

Автор: Наталья Скороход

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Североатлантический Альянс изменить позицию в отношении Беларуси из-за интеграции вооруженных сил этой страны с вооруженными силами России. Также он убежден, что Беларусь будет продолжать испытывать единство Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующие заявления Науседа сделал на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Вильнюсе.

Он сказал, что его беспокоит полная военная интеграция Беларуси в российские военные структуры.

"Это создает новые проблемы для НАТО, и НАТО должно соответственно адаптировать свои планы, стратегию и тактику, чтобы быть готовыми к ответным действиям", - сказал он.

Он также отметил, что Беларусь продолжит испытывать единство Запада за счет мигрантов, которые стремятся попасть в страны Евросоюза.

Напомним, что Литва намерена судить Лукашенко на международном уровне. Об этом заявил министр иностранных дел.

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