Литва призывает НАТО пересмотреть позицию в отношении Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Североатлантический Альянс изменить позицию в отношении Беларуси из-за интеграции вооруженных сил этой страны с вооруженными силами России. Также он убежден, что Беларусь будет продолжать испытывать единство Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Соответствующие заявления Науседа сделал на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Вильнюсе.
Он сказал, что его беспокоит полная военная интеграция Беларуси в российские военные структуры.
"Это создает новые проблемы для НАТО, и НАТО должно соответственно адаптировать свои планы, стратегию и тактику, чтобы быть готовыми к ответным действиям", - сказал он.
Он также отметил, что Беларусь продолжит испытывать единство Запада за счет мигрантов, которые стремятся попасть в страны Евросоюза.
Напомним, что Литва намерена судить Лукашенко на международном уровне. Об этом заявил министр иностранных дел.