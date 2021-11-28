Литва закликає НАТО переглянути позицію щодо Білорусі

Відповідні заяви Науседа зробив на прес-конференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн у Вільнюсі.

Він сказав, що його турбує повна військова інтеграція Білорусі в російські військові структури.

"Це створює нові проблеми для НАТО, і НАТО має відповідно адаптувати свої плани, стратегію і тактику, щоб бути готовими до відповідних дій", - сказав він.

Він також зазначив, що Білорусь продовжить випробувати єдність Заходу за рахунок мігрантів, які прагнуть потрапити в країни Євросоюзу.