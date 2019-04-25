Литва закликала не визнавати незаконно видані жителям ОРДЛО паспорта РФ

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МЗС Литви суворо засуджує указ президента РФ Володимира Путіна

Міністерство закордонних справ Литви суворо засуджує указ президента РФ Володимира Путіна, яким спрощується порядок надання російського громадянства громадянам України, які проживають в ОРДЛО. Про це йдеться в заяві МЗС країни.

Зокрема, Литва вважає таке рішення незаконним втручанням у внутрішні справи України, грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

Литва закликає міжнародне співтовариство суворо засудити дані невиправдані дії Росії, закликає не визнавати незаконно видані РФ документи і неухильно посилювати санкції відносно Росії за тривалі порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, ЄС заявив, що підписання указу Путіним про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей є посяганням на суверенітет України.

Державний департамент США засуджує рішення президента Росії Володимира Путіна про спрощене надання російського громадянства жителям окупованого Донбасу.