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Литва призвала приостановить "Северный поток-2" до выборов в Госдуму РФ

Новина українською → Суббота 20 февраля 2021 04:59
Литва призвала приостановить "Северный поток-2" до выборов в Госдуму РФ Фото: "Северный поток-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Инна Собора

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал приостановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Это, по его словам, нужно сделать до выборов в Госдуму РФ.

Об этом он сказал в комментарии Reuters.

При этом министр отметил, что не выступает за отказ от строительства газопровода.

По его словам, приостановка строительства станет компромиссом между сторонниками и противниками газопровода.

"Мы не предлагаем отменять проект, а только приостановить его. И продолжать строительство, когда будем иметь дело с демократически избранным правительством России. Это действительно может увеличить поддержку трубопровода", - считает глава дипломатии Литвы.

Выборы депутатов Госдумы созыва запланированы на 19 сентября 2021 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил заявления Запада о возможности введения санкции против газопровода "Северный поток-2". Он считает, что это из-за Украины.

Напомним, что США провели переговоры с Германией по поводу строительства газопровода "Северный поток-2". Они обсуждали список компаний, против которых могут ввести санкции.

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