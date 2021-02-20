Литва призвала приостановить "Северный поток-2" до выборов в Госдуму РФ
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал приостановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Это, по его словам, нужно сделать до выборов в Госдуму РФ.
Об этом он сказал в комментарии Reuters.
При этом министр отметил, что не выступает за отказ от строительства газопровода.
По его словам, приостановка строительства станет компромиссом между сторонниками и противниками газопровода.
"Мы не предлагаем отменять проект, а только приостановить его. И продолжать строительство, когда будем иметь дело с демократически избранным правительством России. Это действительно может увеличить поддержку трубопровода", - считает глава дипломатии Литвы.
Выборы депутатов Госдумы созыва запланированы на 19 сентября 2021 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил заявления Запада о возможности введения санкции против газопровода "Северный поток-2". Он считает, что это из-за Украины.
Напомним, что США провели переговоры с Германией по поводу строительства газопровода "Северный поток-2". Они обсуждали список компаний, против которых могут ввести санкции.