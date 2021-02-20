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Литва закликала припинити "Північний потік-2" до виборів у Держдуму РФ

Новость на русском → Субота 20 лютого 2021 04:59
Литва закликала припинити "Північний потік-2" до виборів у Держдуму РФ Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Инна Собора

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав призупинити будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Це, за його словами, потрібно зробити до виборів у Держдуму РФ.

Про це сказав в коментарі Reuters.

При цьому міністр зазначив, що не виступає за відмову від будівництва газопроводу.

За його словами, призупинення будівництва стане компромісом між прихильниками і супротивниками газопроводу.

"Ми не пропонуємо скасовувати проект, а тільки призупинити його. І продовжувати будівництво, коли будемо мати справу з демократично обраним урядом Росії. Це дійсно може збільшити підтримку трубопроводу", - вважає глава дипломатії Литви.

Вибори депутатів Держдуми скликання заплановано на 19 вересня 2021 року.

Раніше президент РФ Володимир Путін пояснив заяви Заходу про можливість введення санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Він вважає, що це через Україну.

Нагадаємо, що США провели переговори з Німеччиною з приводу будівництва газопроводу "Північний потік-2". Вони обговорювали список компаній, проти яких можуть ввести санкції.

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