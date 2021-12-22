Литва признала договор с "Беларуськалием" угрозой нацбезопасности

В Литве правительственная комиссия по проверке соглашений стратегических предприятий объявила, что договор "Литовских железных дорог" с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" и изменения в нем угрожают безопасности страны. Окончательное решение остается за правительством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Delfi.
"Правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий во вторник объявила, что договор Литовских железных дорог с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" и изменения в нем представляют угрозу для безопасности страны. Окончательное решение должно будет принять правительство", - пишет издание.
Как стало известно, в комиссию 8 декабря обратился министр транспорта Марюс Скуодис с просьбой дать оценку, отвечает ли договор "Литовских железных дорог" и "Беларуськалия" интересам национальной безопасности. Если правительство признает, что он угрожает безопасности страны, это может стать основанием для прекращения транзита с минимальными убытками.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Литве произошел скандал из-за транзита калия из Беларуси. Два литовских министра уже подали в отставку.
Как стало известно, в августе США, Канада и Британия ввели санкции против белорусских компаний, которые вступили в силу 8 декабря. Однако несмотря на это "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) и Клайпедский порт, участвующие в экспортных поставках удобрений, предпринимали действия для сохранения белорусского транзита.
14 декабря премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не исключает отставку всего правительства из-за транзита удобрений попавшего под санкции "Беларуськалия" через Литву. Президент Литвы Гитанас Науседа просит не принимать поспешных решений.