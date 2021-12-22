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Литва визнала договір з "Білоруськалієм" загрозою нацбезпеці

Автор: Ольга Белей

У Литві урядова комісія з перевірки угод стратегічних підприємств оголосила, що договір "Литовських залізниць" з білоруським виробником добрив "Білоруськалій" і зміни в ньому загрожують безпеці країни. Остаточне рішення залишається за урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Delfi.

"Урядова комісія з перевірки угод стратегічних підприємств у вівторок оголосила, що договір литовських залізниць з білоруським виробником добрив "Білоруськалій" і зміни в ньому становлять загрозу для безпеки країни. Остаточне рішення повинен буде прийняти уряд", - пише видання.

Як стало відомо, до комісії 8 грудня звернувся міністр транспорту Марюс Скуодіс з проханням дати оцінку, чи відповідає договір "литовських залізниць" і "Білоруськалія" інтересам національної безпеки. Якщо уряд визнає, що він загрожує безпеці країни, це може стати підставою для припинення транзиту з мінімальними збитками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Литві стався скандал через транзит калію з Білорусі. Два литовських міністри вже подали у відставку.

Як стало відомо, в серпні США, Канада і Британія ввели санкції проти білоруських компаній, які вступили в силу 8 грудня. Однак незважаючи на це "литовські залізниці" (Lietuvos gelezinkeliai) і Клайпедський порт, що беруть участь в експортних поставках добрив, робили все для збереження білоруського транзиту.

14 грудня прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що не виключає відставку всього уряду через транзит добрив потрапив під санкції "Білоруськалія" через Литву. Президент Литви Гітанас Науседа просить не приймати поспішних рішень.

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Литва