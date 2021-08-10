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Литва може застосувати військових для стримування потоку нелегалів

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Литва, Вівторок 10 серпня 2021 20:58
Литва може застосувати військових для стримування потоку нелегалів Фото: Литва може застосувати військових для стримування потоку нелегалів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 10 серпня, Сейм Литви дозволив залучати військових і надати їм більше повноважень. Зокрема, в умовах екстремальної ситуації для вирішення виниклої кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Так, після підписання президентом документа, у військових буде більше повноважень з метою припинення потоків нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Поправки до Статуту про застосування військової сили нададуть військовим право давати зобов'язуючі вказівки фізичним і юридичним особам, переслідувати і затримувати осіб, які не виконують ці вказівки, а також підозрюваних у скоєнні злочину, зупиняти, перевіряти і оглядати транспортні засоби, що знаходяться в них вантажі, осіб, багаж, використовувати спеціальні засоби.

Нагадаємо, прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії зробили спільну заяву, в якій закликають ввести додаткові санкції проти Білорусі за організацію нелегальної міграції до Євросоюзу.

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