Литва прекращает транзит санкционных железнодорожных грузов из РФ в Калининград, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Оператор железных дорог Литвы LTG Cargo получил разъяснения Европейской комиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно должна быть запрещена.

Предварительно запрет коснется 40-50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной Россией. Среди самых распространенных грузов –стройматериалы, цемент и металлы. Чтобы компенсировать отсутствие коммерческого железнодорожного сообщения, в РФ могут заняться поиском дополнительных судов, которые будут курсировать между Усть-Лугой в Ленинградской области и портами Калининградской области.