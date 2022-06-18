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Литва прекращает транзит санкционных железнодорожных грузов из РФ в Калининград, - СМИ

Литва прекращает транзит санкционных железнодорожных грузов (Фото:
Автор: Константин Широкун

Литовские железные дороги с субботы, 18 июня, прекращают транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Оператор железных дорог Литвы LTG Cargo получил разъяснения Европейской комиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно должна быть запрещена.

Предварительно запрет коснется 40-50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной Россией. Среди самых распространенных грузов –стройматериалы, цемент и металлы. Чтобы компенсировать отсутствие коммерческого железнодорожного сообщения, в РФ могут заняться поиском дополнительных судов, которые будут курсировать между Усть-Лугой в Ленинградской области и портами Калининградской области.

Ранее сообщалось, что Литва передала Украине 20 автомобилей, среди которых грузовые машины и внедорожники.

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