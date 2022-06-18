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Литва припиняє транзит санкційних залізничних вантажів з РФ до Калінінграда, - ЗМІ

Литва припиняє транзит санкційних залізничних вантажів (Фото:
Автор: Константин Широкун

Литовські залізниці з суботи, 18 червня, припиняють транзит санкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Оператор залізниць Литви LTG Cargo отримав роз'яснення Європейської Комісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари і вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їх перевезення все одно повинна бути заборонена.

Попередньо заборона торкнеться 40-50% номенклатури товарів, які раніше перевозилися між ексклавом і рештою Росії. Серед найпоширеніших вантажів - будматеріали, цемент і метали. Щоб компенсувати відсутність комерційного залізничного сполучення, у РФ можуть зайнятися пошуком додаткових суден, які курсуватимуть між Усть-Лугою в Ленінградській області і портами Калінінградської області.

Раніше повідомлялося, що Литва передала Україні 20 автомобілів, серед яких вантажні машини і позашляховики.

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