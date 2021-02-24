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Литва предоставит Украине вакцины от COVID по специальной программе ЕС

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 21:54
Литва предоставит Украине вакцины от COVID по специальной программе ЕС Фото: Габриэлюс Ландбергис и Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Правительство Литва готово предоставить Украине часть вакцин от коронавируса. Однако это будет сделано в рамках инициативы Европейской комиссии для стран Восточного партнерства.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает правительственный портал.

В частности, во время встречи Шмыгаль призвал продолжить совместную работу в рамках Межправительственной украинского-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Кроме того, украинский премьер отметил, что он лично и президент Владимир Зеленский намерены принять участие в IV международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.

"Рассчитываем, что в ближайшее время Литовская Республика предложит дату проведения Конференции", - сказал Шмыгаль.

Он также поблагодарил литовскую сторону за четкую и последовательную поддержку Украины по всем актуальным вопросам, связанных, прежде всего с противодействием российской агрессии.

Премьер напомнил о создании Крымской платформы, целью которой является деоккупация Крыму. Первый саммит планируется провести 23 августа.

Во время встречи стороны также обсудили кампанию вакцинации, которая началась в Украине. В этом контексте Шмыгаль отметил, что на сегодня это единственный способ преодоления пандемии.

"По национальному плану вакцинации мы намерены вакцинировать этом и следующем году в общей сложности почти 22 млн человек. У нас подписаны контракты с 6 производителями вакцины, 2 из которых уже зарегистрированы в Украине. Первыми у нас прививаются врачи и военные", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва намерена поделиться излишками COVID-вакцины с Украиной. При этом он добавил, что Литва попросит европейских партнеров присоединиться к инициативе и помочь Украине с вакцинами.

Отметим, что ранее Ландсбергис заявил, что поддерживает официальную позицию Литвы по закупке российской COVID-вакцины. Он отметил, что Литва не хочет финансировать войну на Донбассе.

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