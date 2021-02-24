Литва надасть Україні вакцини від COVID за спеціальною програмою ЄС

Уряд Литва готова надати Україні частину вакцин від коронавірусу. Однак це буде зроблено в рамках ініціативи Європейської комісії для країн Східного партнерства.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає урядовий портал.

Зокрема, під час зустрічі Шмигаль закликав продовжити спільну роботу в рамках Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торгово-економічного і науково-технічного співробітництва.

Крім того, український прем'єр зазначив, що він особисто і президент Володимир Зеленський мають намір взяти участь у IV міжнародній конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі.

"Розраховуємо, що найближчим часом Литовська Республіка запропонує дату проведення Конференції", - сказав Шмигаль.

Він також подякував литовську сторону за чітку і послідовну підтримку України з усіх актуальних питань, пов'язаних, насамперед з протидією російської агресії.

Прем'єр нагадав про створення Кримської платформи, метою якої є деокупація Криму. Перший саміт планується провести 23 серпня.

Під час зустрічі сторони також обговорили кампанію вакцинації, яка почалася в Україні. У цьому контексті Шмигаль зазначив, що на сьогодні це єдиний спосіб подолання пандемії.

"По національному плану вакцинації ми маємо намір вакцинувати цьому і наступному році в загальній складності майже 22 млн осіб. У нас підписані контракти з 6 виробниками вакцини, 2 з яких вже зареєстровані в Україні. Першими у нас прищеплюються лікарі і військові", - підкреслив він.