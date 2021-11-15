ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Литва пропонує оголосити аеропорт Мінська безпольотною зоною

Новость на русском →
Литва, Понеділок 15 листопада 2021 14:58
Литва пропонує оголосити аеропорт Мінська безпольотною зоною Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (ltwitter.com/terischultz)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав вжити всіх заходів, щоб аеропорт Мінська став зоною, забороненою для польотів. На його думку, таким чином там не приземлиться жоден літак із нелегальними мігрантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

З відповідною заявою глава МЗС Литви виступив сьогодні, під час засідання Ради із зовнішніх зносин Європейського союзу.

"Найважливіше питання для нас - це ситуація на литовсько-польському кордоні, і сьогодні ми це обговоримо, сконцентруємося на питанні санкцій, але я пропоную піти далі, нам потрібно зробити аеропорт Мінська безпольотною зоною принаймні на деякий час. Ми повинні гарантувати, щоб літаки, якими прибувають люди, які бажають мігрувати, незаконно перетинати кордон, не приземлялися в Мінську або в будь-яких інших аеропортах Білорусі", - зазначив Ландсбергіс.

Нагадаємо, білоруська авіакомпанія "Белавіа" більше не приймає на рейси до Мінська з Дубая громадян Афганістану, Іраку, Сирії, Ємену, рішення було ухвалено владою ОАЕ.

Зазначимо, турецька авіакомпанія Turkish Airlines прийняла рішення не пускати літаки, які виконують рейси до Мінська, громадян Іраку, Сирії та Ємену.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Білорусь Минск
NEWS
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють