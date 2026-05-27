UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Литва повідомила про масштабний витік даних з держреєстрів: чим це загрожує

02:00 27.05.2026 Ср
2 хв
У відкритому доступі опинились дані мігрантів, спецслужб і не тільки
aimg Юлія Маловічко
Фото: хакери якої країни причетні - поки невідомо (Getty Images)

Литовська влада перебуває у стані підвищеної готовності до кібератак після масштабного витоку даних, що охопив понад 600 тисяяч записів з національних реєстрів.

Генеральна прокуратура оголосила, що витік інформації стався переважно з реєстрів нерухомості та юридичних осіб, доступ до яких було отримано за допомогою облікових даних установ, уповноважених отримувати дані.

Керівник державного підприємства "Центр реєстрів" Адріюс Юсас у понеділок пішов у відставку після витоку інформації.

За словами прокурорів, влада негайно вжила додаткові заходи кібербезпеки, включаючи блокування облікових записів підозрілих користувачів даних та обмеження доступу з вимогою оновлення облікових даних.

Прокуратура своєю чергою заявила, що у причетності підозрюється іноземна держава. Хоча влада не уточнила, яку саме країну вони підозрюють, опозиційний політик Лауринас Кащюнас написав у неділю в соціальних мережах, що крадіжка даних, як вважається, є операцією російської розвідки. Він не навів жодних доказів цього твердження.

Кащюнас попередив, що, можливо, було отримано доступ до адрес офіцерів розвідки, військовослужбовців, дипломатів чи політиків, що потенційно може дозволити злочинцям шпигувати за жертвами або чинити на них тиск.

ЯК пише видання, литовці особливо обережні, враховуючи, що країна є однією з головних цілей гібридної війни Росії проти Європи, яка включає саботаж, підпали та вандалізм, а також операції впливу та атаки на цифрову інфраструктуру та урядові системи.

Як відомо, Литва також нещодавно зіткнулася з серією спостережень дронів над своєю територією. Минулої середи мешканцям столиці Вільнюса було наказано ховатися через активність дронів поблизу кордону з Білоруссю.

У розмові з Euronews після інциденту міністр оборони Литви Робертас Каунас попередив, що "це нова реальність, з якою стикаються країни Балтії".

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн завтра вирушить до Вільнюса на зустріч з лідерами країн Балтії для переговорів щодо координації реагування на, ймовірно, ескалацію вторгнень дронів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЛитваВитік даних