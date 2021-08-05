Литва построит забор на границе с Беларусью за два года

В Государственной пограничной службе Литвы планируют отгородиться от Беларуси забором за два года. Стоимость ограждения будет стоить около 150 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Указано, что забор будет установлен на границе не везде. Это объясняют физическими препятствиями, вызванными особенностями ландшафта или водоемов.

"Бюджет такого проекта может составить 152 млн евро. Речь идет об установлении физического барьера на участке границы длиной 508 километров. Протяженность границы с Беларусью составляет 670 километров",- говорится в сообщении.

По информации ведомства, на границе с Беларусью планируют построить четырехметровую ограду из металлической сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута концертина - используемый военными колючая проволока с острыми лезвиями. Перед забором будет установлена дополнительная линия с этой колючей проволокой.