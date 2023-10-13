Литва посилить захист критичної інфраструктури після аварії на газопроводі Balticconnector

Зазначається, що дане рішення було прийнято у зв'язку з недавньою аварією у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією.

Посилять охорону для захисту кабелю живлення зі Швецією та національним терміналом зрідженого природного газу.

Варто зауважити, що у Фінляндії посилено взаємодію з іншими профільними органами, які захищають націю. А норвезька поліція також посилила охорону навколо деяких енергетичних об’єктів.

"У відповідь на інцидент у Фінляндії Litgrid посилив пильність на об’єктах стратегічного значення", - повідомив оператор системи передачі електроенергії Литви.

Пошкодження газопроводу

У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців. При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що газогону могло бути навмисно завдано пошкодження і правоохоронці розслідують справу за фактом вандалізму. У НАТО заявили, що готові допомогти у розслідуванні.

Сьогодні стало відомо, що для ремонту пошкоджень на газопроводі Balticconnector, що між Естонією та Фінляндією, може знадобитись до п'яти місяців.

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