UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва посилить захист критичної інфраструктури після аварії на газопроводі Balticconnector

Ілюстративне фото: Литва посилить захист критичної інфраструктури (pixabay)
Автор: Наталія Кава

Уряд Литви наказав посилити військово-морські патрулі в її територіальних водах у Балтійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Зазначається, що дане рішення було прийнято у зв'язку з недавньою аварією у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією.

Посилять охорону для захисту кабелю живлення зі Швецією та національним терміналом зрідженого природного газу. 

Варто зауважити, що у Фінляндії посилено взаємодію з іншими профільними органами, які захищають націю. А норвезька поліція також посилила охорону навколо деяких енергетичних об’єктів.

"У відповідь на інцидент у Фінляндії Litgrid посилив пильність на об’єктах стратегічного значення", - повідомив оператор системи передачі електроенергії Литви.

Пошкодження газопроводу

У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців. При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що газогону могло бути навмисно завдано пошкодження і правоохоронці розслідують справу за фактом вандалізму. У НАТО заявили, що готові допомогти у розслідуванні.

Сьогодні стало відомо, що для ремонту пошкоджень на газопроводі Balticconnector, що між Естонією та Фінляндією, може знадобитись до п'яти місяців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваБалтийское море