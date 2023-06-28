Литва посилила санкції проти Росії та Білорусі: до списку потрапили понад 50 товарів

Уряд Литви посилив санкції проти Росії та Білорусі. Йдеться про транзит товарів, які можуть використовуватися у військових цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки та інновацій Литви .

Уряд схвалив пропозицію Міністерства економіки та інновацій щодо внесення до Національного списку контрольованих товарів подвійного призначення понад п'ятдесяти позицій і підпозицій товарів подвійного призначення.

Йдеться про товари, які експортуються через територію Литви через Білорусь і Росію. В основному в країни Середньої Азії і можуть бути використані при веденні бойових дій на території України.

Міністр економіки та інновацій Литви Аусріне Армонайте заявила, що рішення ухвалено на підставі даних, наданих Єврокомісією. Вони показують, що експорт підсанкційних товарів, які, ймовірно, будуть використовуватися як зброя у війні проти України, до країн Центральної Азії значно збільшився

Боротьба з ухиленням від санкцій проти РФ

Додаткові товари подвійного призначення внесено до Національного контрольованого списку товарів подвійного призначення з метою боротьби зі схемами ухилення від санкцій, що реалізуються через підвідомчі компанії, які працюють у третіх країнах.

"Після того, як Євросоюз і його партнери заборонили експорт військової техніки і товарів подвійного призначення в Росію і Білорусь, країна-агресор почала шукати інші шляхи придбання товарів, необхідних для виробництва озброєнь, що не належать до військової техніки, але можуть бути використані у виробництві озброєння і військової техніки", - сказала міністр.

Цією постановою Міністерство економіки та інновацій зобов'язується повідомити Європейську комісію та держави-члени Європейського союзу про встановлену заборону на експорт.

Санкції проти Росії

Новий, 11-й, пакет санкцій проти ЄС набув чинності 23 червня. Його Євросоюз прийняв у середу, 21 червня.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейська Рада схвалила 11-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення існуючих санкцій ЄС та припинення їхнього обходу, тим самим ще більше підірвавши військову машину російського диктатора Володимира Путіна та його доходи.

Швейцарія сьогодні розширила санкційні списки щодо РФ, таким чином країна приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.