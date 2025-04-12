Литва на порозі нової хвилі диверсій РФ: усе залежить від України

"Інформація, надана нашими силовими структурами, свідчить про повернення серйозної хвилі диверсійних операцій, які проводилися в країнах Балтії, зокрема в Литві. Наразі ці справи перебувають у суді, ми всі прекрасно знаємо, що там планувалося", - заявив голова Саулюс Скверняліс.

Він вважає, що головна проблема в регіоні наразі - саботаж, диверсії та провокації. Водночас Скверняліс зазначив, що загальний рівень загрози не підвищився.

"Якщо говорити про більш глобальний рівень, то ми бачимо, що все безпосередньо залежить від ситуації в Україні. Поки там ніяких зрушень немає, триває конвенційна війна, той рівень загроз, що був раніше, на даний момент для нас точно не змінився", - сказав спікер Сейму.