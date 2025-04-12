UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Литва на порозі нової хвилі диверсій РФ: усе залежить від України

Фото: спікер парламенту Литви Саулюс Скверняліс (lrt.lt)
Автор: Михайло Шилін

Служби безпеки Литви попереджають про загрозу нових диверсій, які можуть підірвати стабільність у регіоні. У Сеймі вважають, що все залежить від ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Сейму Саулюса Скверняліса виданню LRT.

"Інформація, надана нашими силовими структурами, свідчить про повернення серйозної хвилі диверсійних операцій, які проводилися в країнах Балтії, зокрема в Литві. Наразі ці справи перебувають у суді, ми всі прекрасно знаємо, що там планувалося", - заявив голова Саулюс Скверняліс.

Він вважає, що головна проблема в регіоні наразі - саботаж, диверсії та провокації. Водночас Скверняліс зазначив, що загальний рівень загрози не підвищився.

"Якщо говорити про більш глобальний рівень, то ми бачимо, що все безпосередньо залежить від ситуації в Україні. Поки там ніяких зрушень немає, триває конвенційна війна, той рівень загроз, що був раніше, на даний момент для нас точно не змінився", - сказав спікер Сейму.

 

Що відомо про російську загрозу в Балтії

Країни Балтії неодноразово заявляли, що Росія є для них безпосередньою військовою загрозою. В інтерв'ю РБК-Україна міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прокоментував ризик російського вторгнення. Він не сумнівається в намірах окупантів.

У середині липня 2024 року в Литві затвердили програму зміцнення і розвитку цивільної оборони, ініційовану Міністерством внутрішніх справ. Вона передбачає створення нових укриттів, систем оповіщення, спеціального мобільного застосунку та фінансування в розмірі 285 млн євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛитваБалтияВійна в Україні