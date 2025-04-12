Литва на пороге новой волны диверсий РФ: все зависит от Украины

“Информация, предоставленная нашими силовыми структурами, свидетельствует о возвращении серьезной волны диверсионных операций, которые проводились в странах Балтии, в том числе в Литве. Сейчас эти дела находятся в суде, мы все прекрасно знаем, что там планировалось”, - заявил председатель Саулюс Сквернялис.

Он считает, что главная проблема в регионе на данный момент - саботаж, диверсии и провокации. В то же время Сквернялис отметил, что общий уровень угрозы не повысился.

"Если говорить о более глобальном уровне, то мы видим, что все напрямую зависит от ситуации в Украине. Пока там никаких подвижек нет, идет конвенционная война, тот уровень угроз, что был раньше, на данный момент для нас точно не изменился", - сказал спикер Сейма.