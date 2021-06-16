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Литва поприветствовала согласование нового блока санкций против Беларуси

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Вильнюс, Среда 16 июня 2021 21:21
Литва поприветствовала согласование нового блока санкций против Беларуси Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Литвы поприветствовало согласование четвертого блока санкций против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. Сегодня послы стран ЕС одобрили новый пакет санкций против Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает пресс-служба МИД Литвы.

"Мы рады, что государства-члены ЕС смогли согласовать один из самых больших списков конкретных физических и юридических лиц, которые лично способствовали нарушениям прав человека в Беларуси", - заявил он, добавив, что работа над списком велась с марта, когда режим Лукашенко начал новые репрессии против СМИ в Беларуси, продолжая жестоко нарушать права человека.

Он подчеркнул, что список будет окончательно утвержден министрами иностранных дел стран ЕС на встрече 21 июня.

"Очевидно, что ЕС предпринимает амбициозные и последовательные действия и не потерпит преступлений режима", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Лукашенко выразил сомнения в том, что ЕС введет секторальные санкции, которые распространялись бы на транзит российского газа в страны ЕС.

"Я не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется", - заявил Лукашенко.

Ранее РБК-Украина писало, что эскалация ситуации вокруг Беларуси может косвенно ударить по украинской экономике. Подробнее читайте в материале "Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью".

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