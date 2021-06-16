Литва привітала узгодження нового блоку санкцій проти Білорусі

Міністерство закордонних справ Литви привітало узгодження четвертого блоку санкцій проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка. Сьогодні посли країн ЄС схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі .

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс , передає прес-служба МЗС Литви.

"Ми раді, що держави-члени ЄС змогли узгодити один з найбільших списків конкретних фізичних і юридичних осіб, які особисто сприяли порушенням прав людини в Білорусі", - заявив він, додавши, що робота над списком велася з березня, коли режим Лукашенка почав нові репресії проти ЗМІ в Білорусі, продовжуючи жорстоко порушувати права людини.

Він підкреслив, що список буде остаточно затверджений міністрами закордонних справ країн ЄС на зустрічі 21 червня.

"Очевидно, що ЄС вживає амбітні і послідовні дії і не потерпить злочинів режиму", - підкреслив міністр.