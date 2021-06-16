Литва привітала узгодження нового блоку санкцій проти Білорусі
Міністерство закордонних справ Литви привітало узгодження четвертого блоку санкцій проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка. Сьогодні посли країн ЄС схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі.
Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає прес-служба МЗС Литви.
"Ми раді, що держави-члени ЄС змогли узгодити один з найбільших списків конкретних фізичних і юридичних осіб, які особисто сприяли порушенням прав людини в Білорусі", - заявив він, додавши, що робота над списком велася з березня, коли режим Лукашенка почав нові репресії проти ЗМІ в Білорусі, продовжуючи жорстоко порушувати права людини.
Він підкреслив, що список буде остаточно затверджений міністрами закордонних справ країн ЄС на зустрічі 21 червня.
"Очевидно, що ЄС вживає амбітні і послідовні дії і не потерпить злочинів режиму", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, раніше Лукашенко висловив сумніви в тому, що ЄС запровадить секторальні санкції, які поширювалися б на транзит російського газу до країн ЄС.
"Я не думаю, що європейці вистрілять в собі в ногу. Їм немає необхідності стріляти собі в ногу. Вони ж не Україна. Тому я не думаю, що вони візьмуться за цей важіль. Це їм вже тоді зовсім дорого обійдеться", - заявив Лукашенко.
Раніше РБК-Україна писало, що ескалація ситуації навколо Білорусі може побічно вдарити по українській економіці. Детальніше читайте в матеріалі "Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю".