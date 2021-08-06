UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Литва и Польша призвали ЕС усилить давление на Беларусь из-за мигрантов

Автор: РБК-Украина

Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны Европейского союза увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, которые прибывают из Беларуси. Они также призвали усилить давление на режим Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Польши.

"Мы осуждаем использование режимом Лукашенко нелегальной миграции в качестве оружия, направленного на оказание политического давления на ЕС и его отдельные государства-члены. Это еще раз демонстрирует циничную природу белорусского режима и доказывает, что для ответа на этот вызов безопасности необходима быстрая реакция и совместные действия ЕС", - говорится в сообщении.

Премьеры Польши и Литвы отмечают, что на восточной границе ЕС нет признаков улучшения, а количество нелегальных иммигрантов, пересекающих границу с Беларусью, продолжает расти.

"Мы призываем Европейскую комиссию, Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex), Европейское бюро по предоставлению убежища, все государства-члены ЕС и наших партнеров за пределами ЕС оказать политическую и реальную поддержку в решении этой проблемы", - говорится в сообщении.

Польша и Литва призвали институты ЕС использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для пресечения нового маршрута нелегальной миграции как можно скорее после его установления.

"Мы призываем ЕС и его государства-члены использовать этот импульс для укрепления нашей общей миграционной политики ЕС и политики предоставления убежища, а также переосмыслить наш подход к защите границ. Мы твердо убеждены, что защита внешних границ Шенгенской зоны является не только обязанностью отдельных государств-членов, но и общей ответственностью ЕС", - заявили премьеры двух стран.

Напомним, премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЛитваПольшаСанкции против России