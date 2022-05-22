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Литва полностью прекратила импорт электроэнергии, газа и нефти из России

Фото: Литва отказалась от электроэнергии, газа и нефти из России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Импорт электроэнергии с территории России полностью прекращен с 22 мая. Это произошло после того, как оператор биржи электроэнергии Nord Pool прекратил торговлю российской электроэнергией от своего единственного импортера в странах Балтии - "Интер РАО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Это означает, что в Литве больше нет импорта российской нефти, газа и электроэнергии.

Потребность Литвы в электроэнергии будет удовлетворяться за счет местного производства и импорта через существующие соединения со Швецией, Польшей и Латвией.

По данным литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, импорт из вышеуказанных стран в прошлом году составил в общей сложности 83% всего импорта электроэнергии в страну, а закупки российской электроэнергии в стране в последние годы снижаются.

С начала ноября 2020 года также приостановлены коммерческие потоки с Беларусью по существующим соединениям Литвы.

После того как Россия начала войну против Украины, литовские компании также отказались от импорта российской нефти и природного газа.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, прекращение Литвой импорта российского газа, нефти и электроэнергии - "прекрасный пример для других союзников как получить независимость от российских энергоресурсов".

Ранее украинский "Энергоатом" сообщал, что Литва, Латвия и Эстония перестанут покупать российскую электроэнергию, газ и нефть уже завтра, 22 мая.

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